Стала известна сумма убытков от ЧП в Балаклее

Деньги попросят у правительства в фонде регионального развития и воспользуются деньгами резервного фонда областного бюджета

По предварительным подсчетам, сумма ущерба от пожара и взрывов на военной базе в Балаклее может составить около 220 миллионов гривень. Об этом заявил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, сообщает пресс-служба ведомства.

Чернов отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн грн. "Окончательная сумма убытков станет известна после завершения расчетов специалистами", - сказал он.

Он отметил, что готовится соответствующий документ в правительство с просьбой выделить средства на восстановительные работы из фонда регионального развития.

Облсовет также планирует привлечь средства из резервного фонда областного бюджета.

Ранее министр экологии Остап Семерак сообщал, что территория арсенала ВСУ в Балаклее, где произошел пожар, а также прилегающие участки нуждаются в экологической рекультивации.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

По состоянию на вторник, 28 марта, в город вернулись все эвакуированные жители, разминирование территории завершено, также в Балаклее восстановлено электро- и газоснабжение.

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