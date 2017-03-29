В Балаклее саперы начали уничтожение боеприпасов

Саперы уничтожают боеприпасы, собранные во время ликвидации ЧП в Балаклее

Военнослужащие ВСУ приступили к уничтожению боеприпасов, собранных на территории военной части и города Балаклея во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 65 арсенале. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Военные саперы сделали пробную закладку, чтобы после подрыва проанализировать результаты взрыва с целью подтверждения расчетов о силе ударной волны, разлета осколков и прочее", - говорится в сообщении.





Фото: mil.gov.ua

По словам главы отдела минной безопасности и инженерных ограждений службы Главного управления оперативного обеспечения ВСУ полковника Сергея Марценюка, это делается для определения количества боеприпасов, которые можно будет уничтожить на этом месте с соблюдением мер безопасности.





Фото: mil.gov.ua

Уточняется также, что территория для уничтожения боеприпасов находится на расстоянии около 10 км от райцентра и выбрана с учетом всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности.

28 марта глава Харьковского облсовета Сергей Чернов сообщил, что, по предварительным подсчетам, сумма ущерба от пожара и взрывов на военной базе в Балаклее может составить около 220 миллионов гривень.

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