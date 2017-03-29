Что происходит в Луганске с пустыми квартирами: детали

Несколько источников LIGA.net, что работники ЖЭКОв начали обход квартир в разных частях города в течение последних дней

В оккупированном Луганске сотрудники ЖЭКов начали осуществлять обход квартир якобы с проверкой документов на право собственности жильцов.

Представители ЖЭКов требуют от владельцев показать договора купли-продажи квартир, сказали источники LIGA.net.

"Ко мне приходили из домоуправления и сказали: мы проверяем, а вдруг квартира брошена и находится в собственности государства и не приватизирована", - сказал лугачанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

"Я спросил, какого государства? Она замешкалась и попросила расписаться, что я проживаю по этому адресу", - добавил он.

По его словам, в центре города боевики делают обход квартир именно в темное время суток с собаками.

Сергей добавил, что наводят справки чаще всего пророссийские наемники у людей пожилого возраста, которые им охотно все рассказывают: кто, когда и куда уехал и приехал.

"В итоге у моей знакомой в доме напротив бывшего здания Луганской облгосадминистрации они опечатали квартиру", - сообщил Сергей.

Он не смог ответить на вопрос, означает, что они "отжали" квартиру.

"Не знаю, она только сказала, что будет идти и жаловаться, потому что жить ей негде", - добавил Сергей.

По информации LIGA.net, обход квартир уже был в кварталах Шевченко, Молодежный, Дзержинского.

10 марта сообщалось, что боевики террористической организации ДНР перераспределяют конфискованное жилье украинских граждан в пользу российских военнослужащих и наемников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.