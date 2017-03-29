Корректировщицу огня боевиков приговорили к 4,5 годам заключения

С мая 2015 года 45-летняя женщина собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещениях личного состава, военной техники сил АТО

Бахмутский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области за содействие в деятельности террористической организации ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

С мая 2015 года 45-летняя женщина систематически собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещениях личного состава, военной техники сил АТО.

"Также злоумышленница корректировала артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на Дебальцевском и Светлодарском направлениях", - говорится в сообщении.

Злоумышленница признана виновной по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.





Фото: ssu.gov.ua

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года.

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