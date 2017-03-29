Сутки в АТО: ранены трое украинских военных

В Авдеевке зафиксировано два вражеских минометных обстрела, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении боевики открывали огонь из минометов калибров 82 и 120 мм по позициям ВСУ в Крымском, три раза по Троицкому и четыре по Новозвановке.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов, в частности семь из тяжелого вооружения.

На донецком направлении вчера боевики обстреливали район Светлодарской дуги.

Оккупанты в течение дня совершили несколько коротких минометных обстрелов по Луганскому, а после 23:00 открыли мощный огонь из минометов калибра 120 мм по городу, во время которого было выпущено более 60 снарядов.

В районе Горловского периметра террористы применяли исключительно легкое вооружение.

В Авдеевке было зафиксировано два вражеских минометных обстрела, еще три - в Каменке.

В районе Донецкого аэропорта оккупанты открывали огонь из пулеметов и гранатометов различных модификаций.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, из них - 11 из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении ситуация здесь заметно улучшилась. Оккупанты провели по одному минометному обстрелу по Красногоровке и Тарамчук.

"В остальных эпизодах нарушения режима прекращения огня враг применял легкое вооружение. Снайперские группы противника открывали огонь в Гнутово и Водяное. На отрезке линии фронта от Павлополя к Широкино враг неоднократно открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - сказал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов со стороны боевиков.

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