Сутки в АТО: ранены трое украинских военных
За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
На луганском направлении боевики открывали огонь из минометов калибров 82 и 120 мм по позициям ВСУ в Крымском, три раза по Троицкому и четыре по Новозвановке.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов, в частности семь из тяжелого вооружения.
На донецком направлении вчера боевики обстреливали район Светлодарской дуги.
Оккупанты в течение дня совершили несколько коротких минометных обстрелов по Луганскому, а после 23:00 открыли мощный огонь из минометов калибра 120 мм по городу, во время которого было выпущено более 60 снарядов.
В районе Горловского периметра террористы применяли исключительно легкое вооружение.
В Авдеевке было зафиксировано два вражеских минометных обстрела, еще три - в Каменке.
В районе Донецкого аэропорта оккупанты открывали огонь из пулеметов и гранатометов различных модификаций.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 23 вражеских обстрелов, из них - 11 из тяжелого вооружения.
На мариупольском направлении ситуация здесь заметно улучшилась. Оккупанты провели по одному минометному обстрелу по Красногоровке и Тарамчук.
"В остальных эпизодах нарушения режима прекращения огня враг применял легкое вооружение. Снайперские группы противника открывали огонь в Гнутово и Водяное. На отрезке линии фронта от Павлополя к Широкино враг неоднократно открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - сказал Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов со стороны боевиков.
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