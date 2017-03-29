Штаб: 35 обстрелов за день, ситуация обострилась под Мариуполем

По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 35 раз открывала огонь по позициям ВСУ, ранены двое военных

За минувший день, 28 марта, подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают нарушать минские соглашения, наибольшее количество обстрелов - на мариупольском направлении.

Там позиции АТО под Павлополем боевики накрыли из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. После 12:00 боевики накрыли морпехов в Широкино и Водяном из 122-мм артсистем.

По позициям у Водяного террористы задействовали танк и снайперов. Морпехи в Широкино также были обстреляны из БМП, из 120-мм минометов огонь открывался по Гнутово.

На донецком направлении в районе Авдеевки опорные пункты АТО боевики накрыли из 120-мм и 82-мм минометов, пулеметов и стрелкового оружия. Из БМП, гранатометов и пулеметов террористы обстреляли пункты ВСУ у Луганского.

В Верхнеторецком оккупанты открывали огонь из пулеметов, опорные пункты АТО у Новгородского и Невельского обстреливались из гранатометов. На луганском направлении позииции у Новоалександровки подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов.

Чтобы подавить активность боевиков украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе. О раненых или погибших не сообщается.

За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.

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