Штаб: 35 обстрелов за день, ситуация обострилась под Мариуполем
За минувший день, 28 марта, подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают нарушать минские соглашения, наибольшее количество обстрелов - на мариупольском направлении.
Там позиции АТО под Павлополем боевики накрыли из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. После 12:00 боевики накрыли морпехов в Широкино и Водяном из 122-мм артсистем.
По позициям у Водяного террористы задействовали танк и снайперов. Морпехи в Широкино также были обстреляны из БМП, из 120-мм минометов огонь открывался по Гнутово.
На донецком направлении в районе Авдеевки опорные пункты АТО боевики накрыли из 120-мм и 82-мм минометов, пулеметов и стрелкового оружия. Из БМП, гранатометов и пулеметов террористы обстреляли пункты ВСУ у Луганского.
В Верхнеторецком оккупанты открывали огонь из пулеметов, опорные пункты АТО у Новгородского и Невельского обстреливались из гранатометов. На луганском направлении позииции у Новоалександровки подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов.
Чтобы подавить активность боевиков украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе. О раненых или погибших не сообщается.
За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.
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