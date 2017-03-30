Авдеевка без света и воды: повреждены ЛЭП и станция фильтрации
Вчера вечером, 29 марта, из-за повреждения в результате обстрела линии электропередач "Макеевка-2" Авдеевка, город-сателлит Донецка, в который раз остался без света. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба антитеррористической операции.
Директор градообразующего предприятия Авдеевский коксохимический завод Муса Магомедов у cебя в Facebook сообщил, что ведутся ремонтно-восстановительные работы.
"Что вы знаете о пессимизме? Это когда с 19:00 город, ДФС и завод снова без электроэнергии, когда еле дождавшись рассвета и не дожидаясь режима тишины ты снова дашь команду выдвигаться в "серую" зону для того, чтобы понять где, что и насколько повреждено, и каждые пять минут смотришь на часы, потому что связи с ребятами нет. А ты их отправил туда, где никто ничего никому обещать не может", - отметил он.
По состоянию на 07:30 утра электроснабжение города не восстановлено.
Смотрите также: Как выживают жители Авдеевки без воды: фото
Также вчера около 19:00 в результате попадания снарядов боевиков была вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция.
По данным предприятия Вода Донбасса, остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в оккупированные Донецк и Ясиноватую, а также близлежащие поселки.
Смотрите также: Как выживает Авдеевка под агрессией гибридных войск: фоторепортаж
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:11
-
вчера
19:05
-
вчера
18:39
-
вчера
17:46
-
вчера
15:02
Новости партнеров
- 60989
- 47460
- 37653
- 36116
- 27823