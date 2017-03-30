Авдеевка без света и воды: повреждены ЛЭП и станция фильтрации

Остановлена не только Донецкая фильтровальная станция, но и местный коксохимический завод, от которого зависит жизнедеятельность города

Вчера вечером, 29 марта, из-за повреждения в результате обстрела линии электропередач "Макеевка-2" Авдеевка, город-сателлит Донецка, в который раз остался без света. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Директор градообразующего предприятия Авдеевский коксохимический завод Муса Магомедов у cебя в Facebook сообщил, что ведутся ремонтно-восстановительные работы.

"Что вы знаете о пессимизме? Это когда с 19:00 город, ДФС и завод снова без электроэнергии, когда еле дождавшись рассвета и не дожидаясь режима тишины ты снова дашь команду выдвигаться в "серую" зону для того, чтобы понять где, что и насколько повреждено, и каждые пять минут смотришь на часы, потому что связи с ребятами нет. А ты их отправил туда, где никто ничего никому обещать не может", - отметил он.

По состоянию на 07:30 утра электроснабжение города не восстановлено.

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Также вчера около 19:00 в результате попадания снарядов боевиков была вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция.

По данным предприятия Вода Донбасса, остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в оккупированные Донецк и Ясиноватую, а также близлежащие поселки.

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