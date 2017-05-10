Двое военных Нацгвардии подорвались на фугасе: карта боев

За прошедшие сутки погиб один и ранены двое бойцов ВСУ, кроме того, в госпитале в Днепре умер военный, раненный выстрелом снайпера боевиков 30 апреля

За минувшие сутки один военный погиб на фронте, еще один умер в больнице. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Кроме того, еще двое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве", - уточнил Лысенко.

"И один военнослужащий Вооруженных Сил Украины умер в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Его тяжело ранил в голову вражеский снайпер еще 30 апреля", - добавил спикер Минобороны.

По данным штаба АТО, на донецком направлении пророссийские боевики выпустили по позициям Вооруженных Сил Украины почти 130 мин.





По словам Лысенко, на донецком направлении боевики продолжают масштабные обстрелы украинских позиций по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта.

"Враг активно применяет тяжелое вооружение, прежде всего, это касается района Горловки, по меньшей мере в трех местах, и Авдеевки", - отметил он.

"Вчера по нашим позициям было выпущено около 130 мин калибром 82 мм и 120 мм. Кроме того, оккупанты не менее шести раз использовали свою бронетехнику", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что наиболее неспокойная обстановка остается в Авдеевке.

На луганском направлении боевые действия велись по всему фронту. "Противник дважды применял минометы. Это произошло в Крымском. При этом, всего было выпущено 24 мины", - отметил спикер Минобороны.

Боевики осуществили ряд обстрелов в Станично-Луганском районе, на Бахмутской трассе и в районе Попасной. Больше половины обстрелов приходилось на темное время суток.

За минувшие сутки боевики 70 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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