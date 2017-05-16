Задержан предполагаемый организатор убийства журналиста Сергиенко

Подозреваемого в организации убийства задержали сегодня, 16 мая, в Киеве, сообщил генпрокурор Юрий Луценко

Правоохранители задержали в Киеве подозреваемого в организации убийства журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко три года назад. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.



"Сегодня сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства журналиста Сергиенко В.Н. - активного участника Революции достоинства, Героя Украины", - сообщил он.



По словам Луценко, задержанный - некий Мельник В.А., который в 2014 году работал начальником охраны одного из народных депутатов, а после задержания предполагаемых исполнителей убийства журналиста длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.



В настоящее время решается вопрос ареста подозреваемого, добавил генпрокурор.





Подозреваемый в организации убийства Сергиенко (фото - npu.gov.ua)

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В марте 2014 года Сергиенко принимал активное участие в избирательных кампаниях на стороне оппозиционных партий, а также был активным участником Евромайдана. 4 апреля того же года его похитили со двора собственного дома в Корсуне-Шевченковском. На следующий день тело журналиста со множественными травмами было обнаружено в лесопосадке в Черкасской области.

Над тремя подозреваемыми в убийстве Сергиенко сейчас продолжается суд.



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