Сутки в зоне АТО: около полусотни обстрелов, двое военных ранены

В штабе АТО отмечают снижение интенсивности применения боевиками гибридной армии РФ тяжелых артиллерийских орудий

За минувшие сутки, 21 мая, боевики гибридной армии РФ 48 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



"Российско-террористические войска продолжают обстреливать подразделения ВСУ вдоль всей линии разграничения, впрочем, интенсивность вражеского огня из тяжелых артиллерийских орудий относительно снизилась", - говорится в сообщении.



На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 17 раз применяли оружие против военных. В частности, вчера вечером боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Широкино из миномета калибра 120 мм, а укрепления ВСУ в районе Водяного несколько раз подверглись обстрелам из танка.



По опорным пунктам неподалеку от Гнутово террористы вели огонь из 82-мм минометов, а возле Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также в районе Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого оккупанты периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.



На донецком направлении в течение минувших суток зафиксировано 24 случая нарушения бандформированиями режима тишины. Чаще всего вражеским обстрелам подвергались окрестности Авдеевки: вечером отдельные опорные пункты ВСУ в южном пригороде неоднократно попадали под интенсивный огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра.

Читайте также: Ситуация в АТО стабилизировалась, потерь среди ВСУ нет - штаб



Возле Каменки российско-террористические войска также применяли минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов оккупанты вели обстрелы неподалеку от Верхнеторецкого, Опытного и Песков.



Из пригорода временно оккупированной Горловки подконтрольные Кремлю НВФ обстреливали опорные пункты в районе Зайцево и Майорска. Кроме того, вчера около 19:00 боевики со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.



Что касается луганского направления, здесь в течение дня воскресенья было зафиксировано семь фактов использования террористами оружия. Вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты обстреляли военных вблизи Троицкого, в районе Крымского и Золотого вели огонь из минометов калибра 82 мм. Под Малиновым противник применял автоматические станковые гранатометы.

21 мая 2017 года сообщалось, что террористы возобновили обстрелы позиций украинских военнослужащих в районе Донецкого аэропорта.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.