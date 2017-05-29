Сутки в АТО: 48 обстрелов, семеро военных ранены и травмированы

Боевики дважды из 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ на подступах к Красногоровке, сообщает штаб антитеррористической операции

В течение минувших суток, 28 мая, боевики гибридной армии РФ 48 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе, в частности и из систем вооружения, запрещенных минскими соглашениями. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



На приморском направлении террористы 20 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям военных. С наступлением сумерек бандформирования дважды из 120-мм минометов обстреляли позиции украинских военных на подступах к Красногоровке. Обстрелам из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты в районе Марьинки и Чермалыка.



Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток оккупанты неоднократно применяли против сил АТО гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.



На донецком направлении российско-террористические войска до полуночи чаще всего вели огонь по опорным пунктам ВСУ в пригороде Авдеевки, в основном используя гранатометы и стрелковое оружие, время от времени - 82-мм минометы.



Также из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали украинские позиции под Песками из гранатометов. Из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки террористы открывали огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по укреплениям сил АТО в районе Зайцево. Всего на донецком направлении зафиксировано 18 вражеских обстрелов.

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На луганском направлении вчера подконтрольные Кремлю бандформирования 10 раз применяли оружие против украинских военных, половину из них - в темное время суток. Вечером позиции ВСУ в районе Катериновки и Крымского подверглись обстрелам из минометов калибра 82 мм и гранатометов.



Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия, а возле Троицкого поздно ночью вели огонь по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета.

28 мая 2017 года сообщалось, что в результате обстрела гибридными войсками РФ Красногоровки Донецкой области пострадали трое мирных жителей.



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