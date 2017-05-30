В Харьковской области нашли три авиабомбы весом по 50 кг

Три устаревшие авиабомбы времен Второй мировой войны представляли реальную угрозу жилым домам на расстоянии до 20 м, сообщили пиротехники

В частном дворе в поселке Безлюдовка Харьковского района обнаружены три авиабомбы весом по 50 кг каждая. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской областию

Бомбы случайно нашли жители дома, которые проводили строительные земляные работы, - копали траншею глубиной полметра.

Пиротехники по прибытии на место находки заявили, что это были три устаревшие бомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

Они представляли реальную угрозу жилым домам на расстоянии до 20 м. Пиротехники извлекли бомбу из земли и уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва. Никто не пострадал.

7 мая 2017 года в Ганновере прошла одна из крупнейших эвакуаций со времен Второй мировой войны. Около 50 тысяч человек, проживающих в районах Фаренвальд, Лист и Нордштадт, были вынуждены покинуть свои дома в связи с обнаружением до пяти неразорвавшихся авиабомб времен войны.



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