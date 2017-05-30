Боевики отправили ученого Козловского в колонию в Горловке

До этого Козловский находился в месте предварительного содержания - в СИЗО в Донецке

Известного украинского ученого-религиоведа Игоря Козловского, которого удерживают в заложниках террористы ДНР, переместили из Донецка в Никитовскую исправительную колонию №87 в Горловке. Об этом сообщил его племянник Денис Козловский в комментарии Укринформу.

"Нам стало известно, что его перевели в Никитовскую исправительную колонию №87, в место исполнения наказания", - сказал племянник.

Он также отметил, что до этого Козловский находился в месте предварительного содержания - в СИЗО в Донецке.

Условия содержания ученого пока не известны, по предварительной информации, он находится в карантине.

26 января 2016 года террористы ДНР похитили Козловского.

3 мая 2017 года ученого боевики объявили виновным и заявили, что он будет лишен свободы на два года и восемь месяцев. Террористы не приняли во внимание ни возраст ученого, ни то, что у него на попечении находится сын-инвалид. "Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский - особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году", - сообщил сын профессора Александр Козловский.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Козловского "узником совести".

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