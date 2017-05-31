В Донбассе шахтеров вербуют в ряды "народной милиции" - ИС

По информации источников LIGA.net, на некоторых оккупированных шахтах горняков предупредили о сокращениях после рейдерского захвата шахт боевиками

В мае на угольных предприятиях ДТЭК Свердловантрацит на оккупированной территории Луганской области в Должанске (бывший Свердловск, - ред.) начато проведение агитационной кампании по вербовке в ряды так называемой народной милиции террористической организации ЛНР. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Администрация" предприятий обязывает работников мужского пола посетить "военкоматы" для дальнейшего прохождения полевых сборов и отбора "кандидатов" (с выплатой заработной платы в размере одной тысячи рублей в день) и зачисления по их результатам в состав подразделений российско-террористических войск", - отмечается в сообщении.

По информации LIGA.net, на некоторых оккупированных шахтах Донбасса горняков предупредили о возможных сокращениях после рейдерского захвата шахт боевиками.

15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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