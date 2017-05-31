Российские спецслужбы переманивают боевиков Донбасса в Сирию - ИС

По данным агентуры группы военных экспертов, пророссийским наемникам предлагают до 300 тысяч рублей за участие в сирийской кампании

Агенты ФСБ РФ в Донбассе продолжает вести активную работу по привлечению боевиков террористической организации ЛНР из числа местных жителей к участию в военном конфликте на территории Сирии. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление

"Представители ОО Союз добровольцев Донбасса (главарь Бородай, - ред.) и Союз казаков - воинов России и Зарубежья (главарь - депутат Госдумы РФ Водолацкий, представитель в Донбассе - Лисицын) проводят соответствующую агитацию среди членов "казачьих формирований" ЛНР, предлагая высокую оплату, порядка 300 тысяч рублей за участие в боевых действиях в Сирии", - отмечается в сообщении.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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