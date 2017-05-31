В Красногоровке спасатели разбирают завалы школы: фото

Сотрудники ГСЧС на территории школы обследуют помещения на наличие взрывоопасных элементов

Спасатели разбирают завалы школы в Красногоровке, которую обстреляли боевики. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Относительно школы, где было прямое попадание. Сейчас здесь работают спасатели ГСЧС: разбирают завалы и обследуют помещения на наличие взрывоопасных элементов. Затем сделаем экспертизу и внесем соответствующие изменения в проект. Дело в том, что именно эту школу определено опорной и на нее уже была сделано проектно-сметную документацию", - отметил Жебривский.





По его словам, будут проведены все подготовительные работы.





28 мая боевики утром обстреляли Красногоровку, горела школа.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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