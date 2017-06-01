Красногоровку и Авдеевку обстреляли минами, двое военных ранены

Дважды за минувшие сутки российские оккупанты в связке с коллаборантами применили против украинской армии артиллерию калибром свыше 100 мм

Интенсивность вооруженных провокаций со стороны гибридной российской армии вдоль линии разграничения несколько снизилась, но 35 раз за сутки оккупанты применили оружие против подразделений ВСУ. Дважды была использована артиллерия противника, говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 06:00 утра.

"В результате боевых действий за прошедшие сутки двое бойцов украинской армии получили ранения", - отметили в штабе.

Приморское направление. 15 раз вчера противник открывал огонь на этом участке фронта, значительно активизировавшись с наступлением сумерек. Из минометов (калибр 120 мм и 82 мм) и стрелкового оружия боевики обстреливали опорные пункты ВСУ под Красногоровкой. Рядом, в районе Марьинки, они также применяли 82-мм минометы и гранатометы. Там же вел огонь снайпер оккупантов.

Неспокойно на этом направлении и вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березовой и Чермалыка, где НВФ применяли традиционно разнокалиберное стрелковое оружие и гранатометы. Около Водяного и Широкино боевики также стреляли из орудий БМП и 82-мм минометов.

Читайте также: При разминировании в Донбассе погиб сапер: карта АТО

Донецкое направление. Здесь боевики чаще всего применяли оружие по военным, которые обороняют подступы к Авдеевке. В южном и восточном пригородах этого населенного пункта противник "работал" по позициям ВСУ из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорников сил АТО вечером оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе калибра 120 мм.

Северо-восточнее Авдеевки по одному нарушению боевиками условий прекращения огня зафиксировано около Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого: там бандиты применяли пехотное вооружение.

Луганское направление. За сутки зафиксировано 8 обстрелов со стороны террористов. После 18:00 и до полуночи они обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорники сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец. У Крымского также вела огонь БМП оккупантов.

Читайте также: В мае в зоне АТО погибли семеро военных, 141 получил ранения

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.