В Кировоградской области судье грозит срок по обвинению во взятке

По версии следствия, судья при пособничестве адвоката якобы требовал и получил $3 тысячи взятки за вынесение более мягкого приговора

Судье одного из районных судов Кировоградской области и адвокату грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению во взяточничестве. По итогам досудебного расследования дело обвиняемых в среду, 31 мая, было передано в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



По версии следствия, судья якобы с целью получения денег от представителя подсудимого за вынесение приговора, не связанного с тюремным заключением, привлек к процессу адвоката, при пособничестве которого требовал и получил взятку в размере $3 тысячи.



Действия служителя фемиды и его предполагаемого посредника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) и ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК (соучастие). Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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30 мая 2017 года детективы НАБУ сообщили о подозрении во взяточничестве судье Дзержинского райсуда Харькова, дело против которого было открыто Генпрокуратурой два года назад, однако позднее закрыто якобы из-за отсутствия состава преступления.



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