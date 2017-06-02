Силы АТО продвинулись на 1,5 км вперед в Луганской области

Операцию по занятию господствующих высот в районе, который должны были передать под контроль ВСУ по минским соглашениям, готовили несколько месяцев

Подразделения 93-й механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на луганском направлении фронта в Донбассе, продвинувшись в серую зону примерно на 1,5 км ближе к Бахмутской трассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 93-й ОМБр.

На новых рубежах создана система обустроенных опорных и наблюдательных пунктов.

"Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны", - подчеркнули в штабе бригады.

По словам военнослужащих, продвижению вперед "предшествовали месяцы кропотливой работы разведкий, изучения местности и поведения противника, особенностей минирования врагом территории и маршрутов движения диверсионно-разведывательных групп террористов".

"После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние до позиций врага до 200 метров, и закрепились".

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В 93-й бригаде акцентируют внимание на том, что взятая под контроль территория по минским соглашениям должна была быть передана Украине. "Что и было сделано украинскими воинами в ходе тщательно подготовленной, хорошо спланированной и реализованной операции", - подытожили военные.

Потери личного состава в ходе операции отсутствуют, несмотря на постоянные обстрелы новых позиций артиллерией противника, в том числе мощными 203-миллиметровыми гаубицами 2С7 Пион.

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