Недалеко от Луганска зафиксирована автоколонна боевиков - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, по автодороге также передвигались четыре автобуса военного типа

Недалеко от оккупированного Луганска наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали автоколонну боевиков. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

"На северо-западной окраине пгт Катериновка (бывшее Юбилейное, - ред, 8 км к западу от Луганска) наблюдатели видели автоколонну, которая двигалась на запад по трассе Е40 и состояла из трех транспортных средств военного типа, трех внедорожников с синими проблесковыми маячками и черными тонированными окнами и четырех пустых автобусов военного типа", - отметили в пресс-службе.

3 февраля сообщалось, что в районе села Комиссаровка (18 км к юго‑востоку от Луганска, - ред.) миссия зафиксировала 47 тентованных грузовиков военного типа, направлявшихся на юг по автодороге M04 в сопровождении террористов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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