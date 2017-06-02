Недалеко от Луганска зафиксирована автоколонна боевиков - ОБСЕ
Недалеко от оккупированного Луганска наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали автоколонну боевиков. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ.
"На северо-западной окраине пгт Катериновка (бывшее Юбилейное, - ред, 8 км к западу от Луганска) наблюдатели видели автоколонну, которая двигалась на запад по трассе Е40 и состояла из трех транспортных средств военного типа, трех внедорожников с синими проблесковыми маячками и черными тонированными окнами и четырех пустых автобусов военного типа", - отметили в пресс-службе.
3 февраля сообщалось, что в районе села Комиссаровка (18 км к юго‑востоку от Луганска, - ред.) миссия зафиксировала 47 тентованных грузовиков военного типа, направлявшихся на юг по автодороге M04 в сопровождении террористов.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:25
-
08:00
-
26.05.17
08:30
-
вчера
07:40
-
26.05.17
15:15
Новости партнеров
- 36641
- 32390
- 23609
- 18728
- 16389