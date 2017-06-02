СБУ задержала на взятке двух патрульных под Харьковом: фото

Патрульные потребовали от местного жителя деньги - $500 и 11 тыс грн - за несоставление админпротокола по поводу ДТП

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух сотрудников патрульной полиции одного из райотделов Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что патрульные потребовали от местного жителя деньги за несоставление административного протокола по поводу дорожно-транспортного происшествия. Накануне водитель совершил незначительное автоаварию без пострадавших, но скрылся с места ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников у здания райотдела во время получения взятки в размере $500 и 11 тыс грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.





Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.





Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.





Фото: ssu.gov.ua

Ранее сегодня сообщалось, что в Умани сотрудник уголовного розыска задержан на взятке $3 тыс от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности из-за кражи и хранения наркотиков.

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