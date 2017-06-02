Покушение на Осмаева: опубликовано фото киллера из больницы

Депутат Игорь Мосийчук утверждает, что на днях этот человек подходил с просьбой об интервью к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко

Народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook опубликовал фото киллера, стрелявшего вчера на столичном Подоле в добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Мосийчук утверждает, что на днях этот человек, которого он называет "личным киллером Рамзана Кадырова Артуром Дениссултановым-Курмакаевым", подходил с просьбой об интервью к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.





Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

По словам депутата Антона Геращенко, начиная с весны 2016 года злоумышленник пытался входить в доверие к украинским политикам и журналистам, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами.

Служба безопасности Украины пока не располагает информацией о возможной причастности российских спецслужб к нападению на Осмаева и Окуеву.

Напомним, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший, представившийся журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева, в ответ Окуева сделала четыре выстрела в злоумышленника.



Сейчас Осмаев и нападавший находятся в больнице.

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