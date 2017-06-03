В Херсоне задержан российский террорист из базы Интерпола

Еще один преступник, гражданин Молдовы, который был объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании, задержан в Черниговской области

1 июня в пункте пропуска "Херсон-Авиа" рейсом из Стамбула задержан гражданин России, находящийся в международном розыске Интерпола за членство в террористической группировке. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Еще один преступник, гражданин Молдовы, который был объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании, был задержан пограничниками Черниговского отряда в пункте пропуска "Гремяч".

Обоих граждан передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, по информации СМИ, стрелявший на днях в Киеве в добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву является оссийским киллером чеченского происхождения по имени Артур Денисултанов.

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