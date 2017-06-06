На шахте в Кривом Роге вследствие обрушения породы погиб горняк
На шахте в Кривом Роге Днепропетровской области в результате обрушения породы погиб горняк. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел сегодня, 6 июня, в 08:55 на шахте Октябрьская на глубине 1220 м.
В 10:03 сотрудники военизированного горноспасательного отряда обнаружили и изъяли из-под завала тело погибшего 38-летнего горняка. Сейчас проводятся работы по поднятию тела на поверхность.
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К спасательным работам привлечены три единицы техники и 18 человек личного состава ГСЧС.
9 марта 2017 года на одной из шахт Кривого Рога произошел пожар.
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