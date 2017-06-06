При обстреле боевиками Верхнеторецкого ранен мирный житель
В Верхнеторецком Донецкой области 27-летний мужчина получил ранение в результате взрыва снаряда на улице Комсомольская. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Боевики обстреляли поселок.
"В момент разрыва снаряда человек находился около своего домовладения. Пострадавший получил осколочные ранения левой голени и был госпитализирован в больницу Торецка", - отметили в пресс-службе.
Ему оказана медицинская помощь и было рекомендовано терапевтическое лечение.
По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса (Террористический акт) .
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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