При обстреле боевиками Верхнеторецкого ранен мирный житель

В момент обстрела мужчина находился около своего дома, отметили в ГУ Нацполиции в Донецкой области

В Верхнеторецком Донецкой области 27-летний мужчина получил ранение в результате взрыва снаряда на улице Комсомольская. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Боевики обстреляли поселок.

"В момент разрыва снаряда человек находился около своего домовладения. Пострадавший получил осколочные ранения левой голени и был госпитализирован в больницу Торецка", - отметили в пресс-службе.

Ему оказана медицинская помощь и было рекомендовано терапевтическое лечение.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса (Террористический акт) .

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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