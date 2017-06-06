В Тернопольской области доцент вуза попалась на взятке - СБУ
Доцент одной из кафедр Бережанского агротехнического института в Тернопольской области задержана по подозрению во взяточничестве. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
По версии правоохранителей, преподавательница якобы требовала у студента 8 тысяч грн "за содействие в успешной защите дипломной работы".
Как утверждают в СБУ, доцент была задержана в рабочем кабинете при получении части взятки.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).
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12 мая 2017 года сообщалось, что в Запорожье задержан доцент кафедры одного из университетов, который организовал систему получения взяток от студентов. Информация о вымогательстве была получена правоохранителями от студентов вуза по телефону доверия.
Фото: facebook.com/SSU.Ternopil
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