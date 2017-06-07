Боевики обстреляли Новотошковское: возможна эвакуация детей
07.06.2017 16:46
В результате обстрелов в поселке поврежден водопровод, осколками посечены здания
Власти рассматривают вопрос об эвакуации детей из поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области из-за обстрела боевиков. Об этом заявил и.о.председателя гражданско-военной администрации Новотошковского Дмитрий Кондратьев, сообщает пресс-служба штаба АТО.
По его словам, в результате обстрелов в поселке поврежден водопровод, осколками посечены здания.
Сегодня, 7 июня, боевики усилили обстрелы на луганском направлении. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих ранены, один погиб.
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