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Боевики обстреляли Новотошковское: возможна эвакуация детей

07.06.2017 16:46
В результате обстрелов в поселке поврежден водопровод, осколками посечены здания
Боевики обстреляли Новотошковское: возможна эвакуация детей

Власти рассматривают вопрос об эвакуации детей из поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области из-за обстрела боевиков. Об этом заявил и.о.председателя гражданско-военной администрации Новотошковского Дмитрий Кондратьев, сообщает пресс-служба штаба АТО.

По его словам, в результате обстрелов в поселке поврежден водопровод, осколками посечены здания.

Сегодня, 7 июня, боевики усилили обстрелы на луганском направлении. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих ранены, один погиб. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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