В Харькове мужчина выпрыгнул с восьмого этажа и выжил - полиция

Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации

28-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной комнаты, расположенной на восьмом этаже в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

7 июня в 23:37 бригада скорой медицинской помощи в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии доставила мужчину.

В больнице его прооперировали.

Предварительно следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

20 февраля сообщалось, что в Харькове 18-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры на 14-м этаже, в которой проживал вместе с родителями.

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