USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ночью боевики обстреливали контрольный пункт Марьинка

10.06.2017 09:58
Около 02:15 террористы открывали огонь по позициям КПВВ Марьинка из стрелкового оружия и гранатометов
Ночью боевики обстреливали контрольный пункт Марьинка
Фото: ГПСУ

Боевики ночью обстреляли контрольный пост Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Террористы открыли огонь в 02:15. Стреляли со стороны временно оккупированной Александровки.

Боевики обстреливали позиции военных из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. 

Пострадавших нет. Пограничники не открывали ответный огонь. 

Двое местных жителей пострадали в результате минометного обстрела, зафиксированного в период с 23:00 до 00:00 в пятницу, 9 июня.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 