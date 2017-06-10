Ночью боевики обстреливали контрольный пункт Марьинка

Около 02:15 террористы открывали огонь по позициям КПВВ Марьинка из стрелкового оружия и гранатометов

Фото: ГПСУ

Боевики ночью обстреляли контрольный пост Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Террористы открыли огонь в 02:15. Стреляли со стороны временно оккупированной Александровки.

Боевики обстреливали позиции военных из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Пострадавших нет. Пограничники не открывали ответный огонь. Двое местных жителей пострадали в результате минометного обстрела, зафиксированного в период с 23:00 до 00:00 в пятницу, 9 июня. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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