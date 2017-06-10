Ночью боевики обстреливали контрольный пункт Марьинка
10.06.2017 09:58
Около 02:15 террористы открывали огонь по позициям КПВВ Марьинка из стрелкового оружия и гранатометов
Фото: ГПСУ
Боевики ночью обстреляли контрольный пост Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Террористы открыли огонь в 02:15. Стреляли со стороны временно оккупированной Александровки.
Боевики обстреливали позиции военных из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.
Пострадавших нет. Пограничники не открывали ответный огонь.
Двое местных жителей пострадали в результате минометного обстрела, зафиксированного в период с 23:00 до 00:00 в пятницу, 9 июня.
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