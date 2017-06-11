В Кременчуге военнослужащий умер от удара током
11.06.2017 15:09
23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции в Кременчуге
Фото: EPA
Сегодня утром в Кременчуге (Полтавская обл.) 23-летний военнослужащий из Ровно сгорел от удара током на железнодорожной станции. Об этом сообщает УНИАН.
По данным полиции, состав с военными шел из Западной Украины на ротацию через Кременчуг. Военнослужащий, командир взвода воинской части А1671, 23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током. От разряда тока лейтенант сгорел.
Расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:08
-
вчера
14:40
-
вчера
14:00
-
вчера
13:28
-
09.06.17
19:34
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 37614
- 27990
- 24792
- 15976
- 15915
Новости партнеров