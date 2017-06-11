В Кременчуге военнослужащий умер от удара током

23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции в Кременчуге

Сегодня утром в Кременчуге (Полтавская обл.) 23-летний военнослужащий из Ровно сгорел от удара током на железнодорожной станции. Об этом сообщает УНИАН.



По данным полиции, состав с военными шел из Западной Украины на ротацию через Кременчуг. Военнослужащий, командир взвода воинской части А1671, 23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током. От разряда тока лейтенант сгорел.



Расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.

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