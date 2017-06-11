USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Кременчуге военнослужащий умер от удара током

11.06.2017 15:09
23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции в Кременчуге
В Кременчуге военнослужащий умер от удара током
Фото: EPA

Сегодня утром в Кременчуге (Полтавская обл.) 23-летний военнослужащий из Ровно сгорел от удара током на железнодорожной станции. Об этом сообщает УНИАН.

По данным полиции, состав с военными шел из Западной Украины на ротацию через Кременчуг. Военнослужащий, командир взвода воинской части А1671, 23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током. От разряда тока лейтенант сгорел.

Расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 