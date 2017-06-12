Боевики применяют запрещенную артиллерию: двое бойцов АТО погибли

На донецком направлении обстрелы террористов почти не утихают на подступах к Авдеевке; один из вражеских снарядов попал в жилые кварталы города

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 11 июня, 67 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в Донбассе, неоднократно применяя артиллерию, которая, согласно минским соглашениям, должна быть отведена от линии соприкосновения. В результате боевых действий двое военных погибли, еще четверо получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



На приморском направлении оккупанты из 122-мм артиллерии вели огонь по укреплениям военных в районе Павлополя и Новогригоровки, из минометов калибра 120 мм - вблизи Гнутово. Там же, а также в районе Новомихайловки и Красногоровки боевики применяли при обстрелах 82-мм минометы. Кроме того, под Павлополем кремлевские наемники открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов. На протяжении суток бандформирования неоднократно обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП позиции сил АТО в районе Талаковки, Лебединского и Водяного.



На донецком направлении вражеские обстрелы почти не утихают на подступах к Авдеевке. В частности, вчера российско-террористические войска неоднократно совершали интенсивные обстрелы из минометов и менее мощного вооружения в южном пригороде этого населенного пункта и северо-восточнее - у Каменки, где около 18:00 боевики вели огонь по укреплениям ВСУ из танков. Один из вражеских снарядов попал в жилые кварталы Авдеевки; к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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В районе Песков и Верхнеторецкого террористы вели обстрелы из минометов различных калибров и пехотного вооружения, вблизи Зайцево - из гранатометов различных модификаций и вооружения БМП.



На луганском направлении интенсивным обстрелам из 120-мм минометов подверглись позиции сил АТО в районе Крымского, Новотошковского и Катериновки, из гаубиц калибра 152 мм - у Новотошковского. Вблизи Троицкого и Попасной подконтрольные Кремлю бандформирования применяли 82-мм минометы. Там же, а также неподалеку от Новозвановки и Новоалександровки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

11 июня 2017 года сообщалось, что за сутки в результате минометных обстрелов погибли четверо украинских военных, еще семеро бойцов получили ранения и боевые травмы.



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