Нет воды: Донецкой области грозит объявление чрезвычайного режима

Для жителей городов и поселков, где по-прежнему нет воды из-за повреждения магистрали и насосной станции снарядами, воду подвозят автоцистернами

Без централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются 382 тысяч человек, из-за чего местные власти рассматривают вопрос об объявлении в регионе чрезвычайной ситуации. Такую информацию у себя в Facebook обнародовал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ситуация с водоснабжением области сложная. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков", - сообщил он.

Без воды по состоянию на полдень 12 июня остаются Волноваха, Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка, Покровск, Мирноград, Родинское, Марьинка, Красногоровка, Угледар, Доброполье и другие населенные пункты.

Сейчас для их жителей воду подвозят автоцистернами из резервных резервуаров и скважин.

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По словам Жебривского, по состоянию на 13:00 ремонт и запуск насосной станции был невозможен: не были получены гарантии безопасности для работников в зоне вооруженного конфликта.

"Договорились, чтобы сегодня на место допустили группу, которая сможет определить объем разрушений. Сейчас на насосной станции работают энергетики Воды Донбасса - проводят дефектовку и определяют объемы восстановительных работ", - пояснил он.

К осмотру в сопровождении наблюдателей ОБСЕ присоединились и сотрудники ДТЭК.

"Рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации", - резюмировал губернатор.

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