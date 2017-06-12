СБУ: Чиновники присвоили 22,5 млн грн на реабилитацию бойцов АТО

Руководители реабилитационных учреждений предоставили по сговору с чиновниками акты выполненных работ, в которые вносили недостоверные данные

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили коррупционный механизм хищения чиновниками, выделенных на реабилитацию ветеранов и участников антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ во время мероприятий, направленных на предупреждение и устранение угроз национальным интересам Украины в военной сфере, в частности по социальной защите военнослужащих и участников АТО, разоблачили схему хищения бюджетных средств.

Правоохранители установили, что руководители ряда реабилитационных учреждений предоставили по сговору с чиновниками акты выполненных работ, в которые внесли недостоверные данные относительно объемов предоставленных услуг по психологической реабилитации участников антитеррористической операции. По заключению экспертов, через коррупционную сделку злоумышленники присвоили 22,5 млн грн из госбюджета.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой объявили о подозрении девяти руководителям реабилитационных учреждений, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СБУ проинформировала Министерство соцполитики о выявленных фактах для принятия мер по обеспечению надлежащего ведомственного контроля за выполнением программ реабилитации участников АТО.

По материалам Службы безопасности Украины Минсоцполитики инициировано внесение изменений в законодательство для урегулирования порядка использования бюджетных средств, предусмотренных для социальной защиты участников АТО. Планируется, что полномочия по выполнению программы будут переданы в местные управления труда и социальной защиты населения.

10 июня сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке начальника одного из отделов Черновицкого городского совета.

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