ООН: За три года войны в Донбассе ранения получили 24 тыс человек

По данным из отчета ООН, с начала войны в Донбассе более 1,6 млн человек покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами

С начала войны России против Украины в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, из них 2777 - мирные жители, были ранены 23 тысячи 966 человек. Об этом говорится в докладе ООН.

"Более 1,6 млн человек покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, в то время как около трех млн остались на территории, контролируемой вооруженными группами", - отмечается в тексте доклада.

Предположительно 9500 человек, осужденных до начала войны, остаются в местах лишения свободы за линией соприкосновения.

С 16 февраля по 15 мая 2017 года миссия ООН по правам человека задокументировала 36 смертей 157 ранений среди мирных жителей.

"Это на 48% больше, чем в предыдущем отчетном периоде с 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года", - говорится в докладе.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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