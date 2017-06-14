В Донецкой области полиция задержала 112 боевиков
С начала 2017 года полицейские открыли уголовные производства против 131 боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
По данным полиции, 112 из них были задержаны, 19 - объявлены в розыск.
"Около месяца оперативники получали доказательную базу относительно боевика из Горловки, который был задержан в Мариуполе девушкой-офицером в начале мая. Полицейские установили все его связи", - отметили в пресс-службе.
За три года гибридной войны полицейские задержали 1100 пророссийских наемников.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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