Раскрыта схема поставок товаров в оккупированный Донецк: фото

Незаконной поставке товаров на временно неподконтрольную территорию содействовали чиновники таможни, семи фигурантам объявлено подозрение

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию - в Донецк. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что через предприятия на территории Украины осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). Для придания легального вида операциям фигуранты через подконтрольные офшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированына временно оккупированной боевиками ДНР территории. Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов.





В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.





Во вторник, 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, в офисах и на Донецкой таможне, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме $53 тыс и 250 тыс. грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков четыре фигуранта задержаны.





Фото: don.gp.gov.ua

В среду, 14 июня, объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений семи участникам преступной схемы.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.15 - покушение на преступление, ч.5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества, ч. 2 ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением и ч.2 ст. 258-5 - финансирование терроризма УК Украины.

Следствие продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что с начала 2017 года полицейские открыли уголовные производства против 131 боевиков террористической организации ДНР. По данным полиции, 112 из них были задержаны, 19 - объявлены в розыск.

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