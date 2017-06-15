Боевики из установки Град Партизан обстреляли Марьинку

Пострадавших среди мирных жителей нет

Сегодня утром боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки с использованием запрещенных минскими договоренностями реактивных систем залпового огня Партизан. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрела повреждены три жилых дома по улицам Орджоникидзе, Тельмана и Матросова.

Во всех трех зданиях осколки посекли стены, также повреждены крыши и приусадебные постройки, выбиты стекла.

Среди местных жителей пострадавших нет.

В течение последних суток российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в Донбассе, из которых семь обстрелов были произведены запрещенным типом артиллерии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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