Боевики из установки Град Партизан обстреляли Марьинку
Сегодня утром боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки с использованием запрещенных минскими договоренностями реактивных систем залпового огня Партизан. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В результате обстрела повреждены три жилых дома по улицам Орджоникидзе, Тельмана и Матросова.
Во всех трех зданиях осколки посекли стены, также повреждены крыши и приусадебные постройки, выбиты стекла.
Среди местных жителей пострадавших нет.
В течение последних суток российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в Донбассе, из которых семь обстрелов были произведены запрещенным типом артиллерии.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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