ООН: Боевики Козловскому вынесли максимальное наказание

Известный украинский религиовед находится в исправительной колонии в оккупированном Донбассе

В управлении верховного комиссара по правам человека ООН сообщили подробности вынесения так называемого приговора в оккупированном Донецке украинскому религиоведу Игорю Козловскому. Об этом говорится в докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине с 16 февраля по 15 мая 2017 года.

"По состоянию на 15 мая 2017 года, известный религиовед Игорь Козловский, находился под стражей в Донецке. Его задержали 27 января 2016 года и запрещали всякую связь с внешним миром до 29 января 2016 года, когда "МГБ" сообщил его жене сообщили об аресте", - отмечается в сообщении.

Согласно докладу была возможность промониторить так называемый судебный процесс по его делу, когда 3 мая террористы объявили его виновным и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

"Следует отметить, что "суд" выбрал максимальное наказание в его деле - лишение свободы в исправительной колонии, хотя "прокурор" просил отправить его в колонию-поселение, где меньший уровень безопасности и контроля, а заключенным разрешается покидать пределы поселка и посещать свои семьи", - говорится в тексте доклада.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

Боевики схватили Козловского 26 января 2016 года. Поводом для задержания ученого, который участвовал в возрождении украинского казачества, могла стать попытка взорвать памятник Ленину в Донецке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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