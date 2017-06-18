В Конотопе депутата обвинили в стрельбе из пистолета

В Конотопе возник конфликт между мэром города Артемом Семенихиным и депутатом Сумского облсовета Сергеем Демехой

В Конотопе Сумской области между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. Об этом сообщила Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

Она написала, что вчера в 20:24 в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления: одно - от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе - от его оппонента о том, что сам депутат, "стрелял в него из пистолета и не попал".

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами возник конфликт, обстоятельства которого выясняет следствие.

В полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУНП области, заявила Биганова.

Мэр Конотопа Артем Семенихин у себе в Facebook рассказал свою версию инцидента. Он заявил, что ему пожаловались активисты на депутата Сумского облсовета Сергей Демеха, так как тот, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения в местной сауне, домогался девушки. "Люди, которые заступились за девушку, были им расстреляны из личного оружия... Требую от правоохранителей от имени общины Конотопа непредвзятого расследования данного факта", - написал Семенихин.

Сергей Демеха обвинения отвергает, и заявляет, что якобы это на него было совершено нападение бывшими сотрудниками полиции, а заказчиком нападения якобы является мэр Конотопа. Также у себя в Facebook Демеха выложил медицинское заключение об отсутствии следов алкоголя и наркотиков в крови. "Первую ложь в отношении меня опровергли", - добавил он.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.