ОБСЕ: Боевики совершили жестокое нападение на наблюдателей

По данным СММ ОБСЕ, вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей

Вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении СММ в Twitter.

"Вооруженные члены т. н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что детали нападения будут обнародованы в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ДНР запретили ОБСЕ въезжать в поселок Седово.

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