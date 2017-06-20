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ОБСЕ: Боевики совершили жестокое нападение на наблюдателей

20.06.2017 21:48
По данным СММ ОБСЕ, вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей
ОБСЕ: Боевики совершили жестокое нападение на наблюдателей

Вооруженные члены террористической организации ДНР совершили жестокое нападение на безоружных гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении СММ в Twitter.

"Вооруженные члены т. н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что детали нападения будут обнародованы в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ДНР запретили ОБСЕ въезжать в поселок Седово.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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