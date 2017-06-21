В прифронтовом поселке под Донецком впервые за 10 дней дали воду

Водоснабжение в Александровке было прекращено 10 июня из-за обстрелов боевиков

В пгт Александровка Донецкой области восстановлено централизованное водоснабжение, прекращенное 10 июня из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем Авдеевка до сих пор остается без газоснабжения, поскольку ремонтные работы на подземном газопроводе, поврежденном 7 июня в результате боевых действий, не проводили в связи с опасностью для работников.

10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе на временно оккупированной территории были повреждены две высоковольтные линии электропередач и трансформаторная подстанция, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции. Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс человек) в пяти районах Донецкой области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

С наступлением сумерек 20 июня 2017 года обстановка в районе проведения антитеррористической операции на востоке страны осложнилась: на отдельных участках выросли не только количество и плотность обстрелов со стороны боевиков, но и существенно увеличился калибр вооружения.

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