Нападение на ОБСЕ в Донбассе: Австрия призвала наказать виновных

Виновные должны быть привлечены к ответственности, отмечается в сообщении Австрийского представительства ОБСЕ

Австрийское представительство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвало привлечь к ответственности виновных в нападении на патруль ОБСЕ в оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства в Twitter.

"Осуждаем вчерашнюю атаку с применением насилия на патрули Специальной мониторинговой миссии в контролируемой ДНР зоне. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.





20 июня сообщалось, что боевики напали на патрули ОБСЕ. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Читайте также: ОБСЕ сообщила подробности нападения на патрули в Донбассе Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ОБСЕ призвали обеспечить безопасный доступ для выполнения обязанностей наблюдателей.