Нападение на ОБСЕ в Донбассе: Австрия призвала наказать виновных
Австрийское представительство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвало привлечь к ответственности виновных в нападении на патруль ОБСЕ в оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства в Twitter.
"Осуждаем вчерашнюю атаку с применением насилия на патрули Специальной мониторинговой миссии в контролируемой ДНР зоне. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.ОБСЕ призвали обеспечить безопасный доступ для выполнения обязанностей наблюдателей.
20 июня сообщалось, что боевики напали на патрули ОБСЕ.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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