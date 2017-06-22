Наблюдатели ОБСЕ в состоянии шока после нападения - Хуг

Заместитель миссии ОБСЕ рассказал, что физически наблюдатели не пострадали после нападения на них в Ясиноватой

Наблюдатели миссии ОБСЕ, на которых 20 июня напали на временно оккупированной территории в Донбассе в районе Ясиноватой, не пострадали, но находятся в состоянии шока. Об этом рассказал заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг в интервью Deutsche Welle.



"Наши сотрудники физически не ранены, но, конечно, находятся в шоковом состоянии после того угрожающего инцидента, который вчера (20 июня - ред.) произошел в Ясиноватой", - сказал Хуг.



Заместитель главы миссии отметил, что этот инцидент - один из многих, которые удалось зарегистрировать.



"Мы призвали стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил этот поступок. Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не препятствовали исполнять нашу работу", - добавил Хуг.

20 июня во временно оккупированной Ясиноватой боевики гибридной армии РФ пытались ворваться в автомобиль патруля СММ, угрожали наблюдателям оружием, вели огонь в направлении их автомобилей и повредили стекло в одной из машин.



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