В оккупированном Алчевске пьяные боевики устроили ралли - ГУР

По данным военной разведки, пророссийских наемников, которые на военных автомобилях разъезжали по городу, задержала так называемая комендатура

Пьяные боевики устроили ралли на военных автомобилях по улицам оккупированного Алчевска. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Так называемая комендатура задержала проросийских наемников.

По данным военной разведки, террористы в состоянии алкогольного опьянения также самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделения с целью выяснения причин непроведения их ротации.

В результате столкновения между прибывшими и суточным нарядом двое боевиков с тяжелыми травмами были отправлены в реанимационное отделение местной больницы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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