В оккупированном Алчевске пьяные боевики устроили ралли - ГУР
Пьяные боевики устроили ралли на военных автомобилях по улицам оккупированного Алчевска. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Так называемая комендатура задержала проросийских наемников.
По данным военной разведки, террористы в состоянии алкогольного опьянения также самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделения с целью выяснения причин непроведения их ротации.
В результате столкновения между прибывшими и суточным нарядом двое боевиков с тяжелыми травмами были отправлены в реанимационное отделение местной больницы.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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