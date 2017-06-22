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В оккупированном Алчевске пьяные боевики устроили ралли - ГУР

22.06.2017 11:13
По данным военной разведки, пророссийских наемников, которые на военных автомобилях разъезжали по городу, задержала так называемая комендатура
В оккупированном Алчевске пьяные боевики устроили ралли - ГУР
Фото: соцсети

Пьяные боевики устроили ралли на военных автомобилях по улицам оккупированного Алчевска. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Так называемая комендатура задержала проросийских наемников.

По данным военной разведки, террористы в состоянии алкогольного опьянения также самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделения с целью выяснения причин непроведения их ротации.

В результате столкновения между прибывшими и суточным нарядом двое боевиков с тяжелыми травмами были отправлены в реанимационное отделение местной больницы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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