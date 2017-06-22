Боевики из минометов обстреляли Марьинку: ранена женщина

Террористы накрыли минометным огнем жилые кварталы Марьинки

Сегодня около 11:00 пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер штаба АТО Антон Миронович.

Он отметил, что, по предварительной информации, пророссийские наемники применили 82-мм минометы, в результате чего одна местная жительница получила ранения.

Обстоятельства и последствия обстрела выясняются.

В Донецкой области 388 тысяч человек остались без водоснабжения из-за обстрела со стороны боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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