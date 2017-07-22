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Сутки в АТО: погиб военный, еще двое ранены

22.07.2017 07:30
Ранения получили двое военных и четверо жителей Марьинки, в том числе двое детей
Сутки в АТО: погиб военный, еще двое ранены
Фото: пресс-центр штаба АТО

За прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Двое военных получили ранения.

В результате обстрела Марьинки ранены четверо гражданских, среди них - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик. 

Боевики 11 раз нарушали перемирие.

На мариупольском направлении гибридная армия РФ открывала огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около Гнутово и Широкино. Силы АТО открыли ответный огонь.

На донецком направлении вооруженные провокации были в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка. 

На луганском направлении позиции ВСУ в Крымском дважды обстреляли из гранатомета и миномета. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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