Сутки в АТО: погиб военный, еще двое ранены
За прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Двое военных получили ранения.
В результате обстрела Марьинки ранены четверо гражданских, среди них - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.
Боевики 11 раз нарушали перемирие.
На мариупольском направлении гибридная армия РФ открывала огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около Гнутово и Широкино. Силы АТО открыли ответный огонь.
На донецком направлении вооруженные провокации были в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.
На луганском направлении позиции ВСУ в Крымском дважды обстреляли из гранатомета и миномета.
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