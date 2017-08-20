Сутки в АТО: один военный ранен, потерь нет

Террористы обстреляли дома мирных жителей в Зайцево из крупнокалиберных пулеметов

Всего за минувшие сутки боевики 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении с 19:00 и почти до полуночи террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов пункты ВСУ в Авдеевской промзоне. Вечером под огнем боевиков оказались украинские позиции у Каменки, Песок и Верхнеторецкого.

На луганском направлении террористы из гранатометов били по Малиновому и Троицкому. Около 22:00 боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского.

На мариупольском направлении неподалеку Старогнатовки террористы обстреливали украинские опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в Зайцево. Около 19:00 из гранатометов били по Марьинке.

На территории временно оккупированного Донбасса взорвался грузовик боевиков террористической организации ДНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.