Боевики активизировали обстрелы: ранены трое украинских военных
В районе проведения АТО в конце прошлых суток террористы активизировали обстрелы. В целом за сутки зафиксировано 28 обстрелов. Трое украинских военных ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-служба штаба АТО.
На приморском направлении боевики вели огонь из артиллерии 122 мм по опорным пунктам ВСУ возле Талаковки и Водяного. Вечером террористы выпустили шесть снарядов 152 калибра вблизи Водяного - в район, где вообще нет украинских позиций.
Из минометов гибридные войска РФ обстреливали Гнутово, из гранатометов - Павлополь.
На донецком направлении ситуация остается напряженной в районе Авдеевской промзоны. Тут террористы вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе сообщают, что в ответ ВСУ открывали плотный ответный огонь.
Вечером и ночью террористы обстреливали позиции сил АТО в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого и шахты Бутовка.
На луганском направлении боевики из минометов и гранатометов били по опорным пунктам ВСУ возле Новоалександровки и Крымского.
Вечером 22 августа лидеры нормандской четверки провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений.
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