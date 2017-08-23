Боевики активизировали обстрелы: ранены трое украинских военных

За прошлые сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных ранены, еще один получил боевую травму

В районе проведения АТО в конце прошлых суток террористы активизировали обстрелы. В целом за сутки зафиксировано 28 обстрелов. Трое украинских военных ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На приморском направлении боевики вели огонь из артиллерии 122 мм по опорным пунктам ВСУ возле Талаковки и Водяного. Вечером террористы выпустили шесть снарядов 152 калибра вблизи Водяного - в район, где вообще нет украинских позиций.

Из минометов гибридные войска РФ обстреливали Гнутово, из гранатометов - Павлополь.

На донецком направлении ситуация остается напряженной в районе Авдеевской промзоны. Тут террористы вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе сообщают, что в ответ ВСУ открывали плотный ответный огонь.

Вечером и ночью террористы обстреливали позиции сил АТО в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого и шахты Бутовка.

На луганском направлении боевики из минометов и гранатометов били по опорным пунктам ВСУ возле Новоалександровки и Крымского.

Вечером 22 августа лидеры нормандской четверки провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений.

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