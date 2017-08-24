Боевики прячут запрещенное оружие на территории заводов - ГУР

С целью недопущения обнаружения вооружения боевики передислоцируют технику или блокируют работу представителей ОБСЕ

Боевики прячут запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику на территориях гражданских предприятий вблизи линии разграничения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведки, запрещенные техника и вооружение в Дебальцево сосредоточены на территории завода металлургического машинного строительства, в Докучаевске - на территории бывшего автотранспортного предприятия, в Бойковском - на территории сельскохозяйственного предприятия.

"С целью недопущения обнаружения вооружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов", - отметили в разведке.

Напомним, вчера на заседании трехсторонней группы в Минске его участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года в связи с началом учебного года.

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