Взрыв на Грушевского: ранения получили три человека
24.08.2017 16:40
Ранения получили две женщины и мужчина
Скриншот с видео
В результате взрыва неустановленного устройства на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека. Об этом в комментарии УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.
При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
Сегодня, после окончания военного парада в Киеве на улице Грушевского прогремел взрыв. В СБУ основной версией назвали хулиганство.
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