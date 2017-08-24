Взрыв на Грушевского: ранения получили три человека

Ранения получили две женщины и мужчина

В результате взрыва неустановленного устройства на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека. Об этом в комментарии УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.



"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.

При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.

Сегодня, после окончания военного парада в Киеве на улице Грушевского прогремел взрыв. В СБУ основной версией назвали хулиганство.

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